За взятки: В «ДНР» заявили о задержании «депутата». Новости

На неподконтрольной украинским властям части Донетчины «депутат народного совета ДНР» задержан по подозрению в получении взяток. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ДНР».

«Генеральной прокуратурой ДНР расследуется уголовное дело в отношении депутата народного совета ДНР, который в период времени с сентября 2018 года по март 2019 года, используя свое должностное положение, ежемесячно получал взятки в размере 20 тыс. российских рублей (8,5 тыс. грн по местному курсу на 29.03.2019 – ред.) от руководителей ряда предприятий республики за принятие в интересах последних законов и содействие в получении дополнительных благ и льгот при осуществлении последними предпринимательской деятельности», – уверяют в «ДНР».

В «генпрокуратуре» добавляют, что 28 марта «депутат» задержан. «Предварительное следствие по уголовному делу продолжается», – утверждают в «ДНР».

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