Выборы президента: Патрульные Донетчины и Луганщины рассказали, как будут нести службу (Фото) . Новости

Патрульные полицейские Донетчины заступили на охрану избирательных участков. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.
31 марта пройдут выборы президента. В связи с этим Патрульная полиция Донецкой области перешла на усиленный вариант несения службы. С сегодняшнего дня правоохранители заступили на круглосуточную охрану избирательных участков. Рота тактико-оперативного реагирования находится в резерве на случай чрезвычайных происшествий.
Обслуживание вызовов граждан по линии «102» происходит в обычном режиме.
В Луганской области, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины, накануне и во время выборов количество нарядов патрульной полиции увеличится. Патрульные обеспечат правопорядок не только на этапе подготовки, а и во время проведения избирательного процесса.
«Основной нашей задачей на время избирательного процесса является организация надлежащего уровня публичной безопасности и недопущение правонарушений избирательного законодательства, которые могут повлиять на волеизъявление граждан», – отметили в полиции.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
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