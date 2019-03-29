Выборы президента: Патрульные Донетчины и Луганщины рассказали, как будут нести службу (Фото) . Новости

Патрульные полицейские Донетчины заступили на охрану избирательных участков. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Донецкой области.

31 марта пройдут выборы президента. В связи с этим Патрульная полиция Донецкой области перешла на усиленный вариант несения службы. С сегодняшнего дня правоохранители заступили на круглосуточную охрану избирательных участков. Рота тактико-оперативного реагирования находится в резерве на случай чрезвычайных происшествий.

Обслуживание вызовов граждан по линии «102» происходит в обычном режиме.

В Луганской области, как сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины, накануне и во время выборов количество нарядов патрульной полиции увеличится. Патрульные обеспечат правопорядок не только на этапе подготовки, а и во время проведения избирательного процесса.

«Основной нашей задачей на время избирательного процесса является организация надлежащего уровня публичной безопасности и недопущение правонарушений избирательного законодательства, которые могут повлиять на волеизъявление граждан», – отметили в полиции.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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