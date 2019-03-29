Переход на летнее время: Когда и в какую сторону переводить стрелки часов. Новости

В воскресенье, 31 марта, Украина не только будет выбирать президента, но и перейдет на летнее время. Стрелки будем переводить на час вперед в ночь с 30 на 31 марта, в три часа, пишет «Сегодня».

Чтобы запомнить последовательность действий и направления движения стрелки во время перевода, можно обратить внимание на мнемоническое правило: «ВВ-ОО». Благодаря тому, что одинаковые буквы стоят рядом, его легко запомнить. То есть весной мы переводим часы вперед, а осенью – обратно, то есть стрелки часов крутим назад. Перевод часов происходит в последнее воскресенье октября и последнее воскресенье марта.

При этом из-за перехода Украины на летнее время в 2019 году частично изменяется график движения трех скоростных поездов:

№ 711 Константиновка – Киев. Он отправится из Константиновки в 16:20 и прибудет в Киев в 23:05. Остановки предусмотрены на станциях Дружковка (16:31-16:32), Краматорск (16:39-16:41), Славянск (16:51-16:53), Лозовая (17:50-17:52), Красноград (18:40-18:41), Полтава Киевская (19:43-19:45), Миргород (20:44-20:49) и Дарница (22:49-22:51).

№ 724 Киев – Харьков. Поезд отправится из Киева в 13:25 и прибудет в Харков в 18:13. Остановки предусмотрены на станциях Дарница (13:43-13:45), Миргород (15:43-15:45) и Полтава Киевская (16:35-16:37).

№ 764 Одесса – Киев. Поезд отправится из Одессы в 05:40 и прибудет в Киев в 12:46 с остановками на станциях Подольськ (07:42-07:43), Вапнярка (08:59-09:00), Жмеринка (09:54-09:56), Винница (10:30-10:32).

Вместе с Украиной на летний режим в 2019 году перейдет и Европа, хотя Европарламент уже проголосовал за отмену перевода часов. Результат голосования – это повод для начала дискуссий со странами-членами Евросоюза, каждой из которых еще предстоит занять позицию по данному вопросу и выбрать время – зимнее и летнее - на котором страна захочет остаться.

Отменить манипуляции со временем не прочь и украинцы: на президентском сайте то и дело появляются петиции с таким предложением. Правда, до этого времени ни одна из них не набрала достаточного количества голосов. Также в прошлом году решением этого вопроса озаботился один из нардепов, зарегистрировав в Раде соответствующий проект постановления – его до сих пор рассматривают в комитетах.