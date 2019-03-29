В Торецке на ремонт лифтов потратят 3 миллиона гривен. Новости

3 млн грн из госбюджета будут направлены на восстановление лифтов в Торецке (до переименования Дзержинск, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба военно-гражданской администрации города Торецка.

Как рассказали в пресс-службе, 3 млн грн из средств госбюджета будут направлены на восстановление и проведение капитального ремонта лифтового хозяйства в Торецке. За счет этих средств планируется восстановить 5 неработающих лифтов и осуществить капитальный ремонт 11 работающих лифтов, в которых срок эксплуатации, согласно экспертному заключению, не соответствует нормам.

В пресс-службе напомнили, что в Торецке лифтовой парк состоит из 83 лифтов, из них 44 не работают с 2000 года. Потребность в средствах на их ремонт составляет 18,6 млн грн. Начиная с 2017 года, в городе активизировалась работа по восстановлению и капитальному ремонту лифтового хозяйства. Так, за счет субвенции государственного бюджета в городе уже полностью восстановлена ​​работа 2 неработающих лифтов и капитально отремонтированы 10 лифтов на общую сумму 2 млн 121 тыс. грн.

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