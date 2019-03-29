Прокуратура добилась реального наказания за грабеж для жителя Мариуполя. Новости

В Мариуполе мужчина, который на улице ограбил женщину, получил условный срок. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

По данным ведомства, Донецким апелляционным судом назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы мужчине, осужденному за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (открытое хищение чужого имущества (грабеж) совершенное повторно) Уголовного кодекса Украины.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что в 6:00 2 ноября 2018 года 40-летний житель г. Мариуполя подошел к ранее незнакомой женщине и вырвал из ее рук сумку, в которой находились документы и денежные средства, после чего с места совершения преступления скрылся», – говорится в сообщении.

«В январе 2019 года Жовтневый районный суд г. Мариуполя признал правонарушителя виновным в указанном преступлении и приговорил к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 3 года, с чем категорически не согласилась прокуратура, подав апелляционную жалобу. Апелляционный суд отменил приговор суда первой инстанции и вынес новый приговор, которым осужденному избрано наказание в виде 4 лет лишения свободы реально», – сообщили в прокуратуре.