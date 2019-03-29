Пьяный водитель убегал от патрульных: На Луганщине перевернулся автомобиль (Фото). Новости

В Луганской области пьяный водитель на легковом авто, убегая от патрульных, выехал за проезжую часть и перевернулся. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Патрульной полиции Луганщины.

Этой ночью в Северодонецке патрульные заметили автомобиль «ВАЗ-2115», который двигался с нарушением ПДД. Инспекторы подали водителю сигнал об остановке, в ответ на что тот лишь ускорился. Пытаясь убежать от полицейских, водитель неоднократно нарушал ПДД, а затем, на въезде в населенный пункт Пурдовка, не справившись с управлением, выехал за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП двое 18-летних девушек, находившихся в автомобиле, получили травмы различной степени тяжести. Водитель с места ДТП скрылся.

Пока один экипаж патрульных до приезда врачей оказывал пострадавшим первую помощь, другие экипажи осматривали прилегающую к месту ДТП территорию в поисках беглеца. Через некоторое время, в лесополосе, патрульные обнаружили 24-летнего водителя с явными признаками алкогольного опьянения.

Объяснять, почему оставил пострадавших без помощи и убегал от полиции, задержанный гражданин будет следователям, которые в дальнейшем будут устанавливать обстоятельства происшествия.

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