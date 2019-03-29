На Луганщине будут судить за взятку доцента университета-переселенца. Новости

В Северодонецке (Луганская обл.) в суд направлен обвинительный акт в уголовном производстве в отношении доцента одного из факультетов Восточноукраинского национального университета им. Даля (вуза-переселенца, – прим. ред.), который был разоблачен во взяточничестве. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«За написание и успешную защиту дипломной работы преподаватель получил от студентки неправомерную выгоду в размере 400 долл. США. В декабре 2018 года правоохранителями задокументирован факт получения педагогом первой части неправомерной выгоды в размере 100 долл. США. При передаче остальных – 300 долл. США мужчину задержали», – говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, к подозреваемому применена мера пресечения в виде залога. «Преподавателю инкриминируется совершение уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 354 Уголовного кодекса Украины (получение работником учреждения, не являющимся должностным лицом, неправомерной выгоды). Сейчас досудебное расследование завершено. Обвинительный акт в уголовном производстве направлен в суд для рассмотрения по существу», – сообщили в ведомстве.

Мужчине грозит наказание в виде штрафа от 200 до 250 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ, или ограничение или лишение свободы на срок до 2-х лет.