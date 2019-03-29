Полицейские изъяли в Донецкой области более 200 гранат. Новости

С начала года сотрудники полиции обезвредили более 43 тыс. единиц оружия и боеприпасов. Большинство из них хранились дома у граждан в качестве «памятных трофеев». Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что в целом полиция Донецкой области изъяла из незаконного оборота 49 единиц огнестрельного оружия, из них 7 автоматов, пулемет, 12 пистолетов, а также 17 единиц атипичного оружия.

Прекращен нелегальный трафик 43,5 тыс. боеприпасов. Изъято:

114 гранатометов;

242 гранаты;

4774 других боеприпаса;

1224 взрывных устройства;

20 кг взрывчатых веществ.

«Полицейские в рамках операции Объединенных сил выявляют в прифронтовых районах закладки оружия, вероятно, оставленные диверсантами с целью дестабилизации оперативной обстановки. Так, вчера правоохранители обезвредили схрон боеприпасов в прифронтовой Красногоровке. Он был спрятан в заброшенном здании завода», – отметили в полиции.

А в Краматорске гранаты, гранатометы и тротил мужчина хранил в частном доме, где жил с семьей.

Нередко оружие прятали у себя наркозависимые лица, что создавало двойную угрозу как для них самих, так и для окружающих.

«Так, у жителя села Хлебодаровка Волновахского района оперативники изъяли боевую гранату и банки с марихуаной. А у жителя Дружковки обнаружен целый арсенал запрещенных предметов: пистолеты, гранаты различного типа и в придачу – каннабис. К счастью, оба нарушителя не успели применить оружие в преступных целях», – отметили в пресс-службе.

А вот житель Славянска попал в полицию, ранив четырех человек, в том числе подростка.

«Чтобы свести счеты с пострадавшими, мужчина использовал травматическое оружие, однако при обыске полицейские обнаружили у него боевой пистолет Макарова, который был похищен из здания городского отдела милиции во время его захвата террористами в 2014 году. Оружие изъято, нарушитель привлечен к ответственности и больше не повредит мирным гражданам», – сообщили в полиции.

В прифронтовом Мироновском правоохранители, выехав на вызов о семейном конфликте, обнаружили в квартире у нетрезвого мужчины, который оскорблял жену, гранату Ф-1.

В полиции отметили, что хранение оружия и боеприпасов влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения свободы на срок от 3 до 7 лет.

В пресс-службе также напомнили, что в случае добровольной сдачи незаконно хранившегося оружия, граждане гарантированно освобождаются от наказания. Это можно сделать в любое время, обратившись в полицию.