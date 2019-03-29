В Донецке столкнулись легковой автомобиль и троллейбус (Фото). Новости

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В Донецке столкнулись легковой автомобиль и троллейбус (Фото)

ДН

29.03.19 12:24dnews.dn.uaНовости

Фото из соцсетей

В неподконтрольном украинским властям Донецке произошло ДТП с участием троллейбуса. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Авария произошла сегодня, 29 марта: на ул. Стадионной возле остановки столкнулись легковой автомобиль и троллейбус.

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