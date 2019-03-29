На Донбассе обстрелами НВФ повреждены жилые дома, – СЦКК. Новости

Вследствие провокационных обстрелов незаконными вооруженными формированиями (НВФ) были повреждены жилые дома в неподконтрольных Украине Пикузах (Донецкая обл.), Золотом-5 и Сентяновке (Луганская обл.). Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр штаба Операции объединенных сил (ООС) со ссылкой на украинскую сторону СЦКК.

«Украинская сторона СЦКК сообщает о продлении умышленных обстрелов населенных пунктов Донбасса вооруженными формированиями Российской Федерации», – говорится в сообщении.

Так, 23 марта 2019 года Миссия ОБСЕ сообщила об обстреле населенного пункта Пикузы, что находится на неподконтрольной правительству Украины территории, к северо-востоку от Мариуполя. С западной стороны одноэтажного дома на ул. Ахматовой наблюдатели заметили свежие повреждения в результате попадания осколков и 2 воронки от разрывов снарядов на расстоянии около 50 м от дома.

В то же время в 300 м на той же улице команда Миссии зафиксировала разбитые окна одноэтажного дома, пробоины в металлических дверях, а также воронку во дворе жилого дома в результате попадания снарядов. По словам жителя дома, на момент обстрела утром 22 марта он вместе с женой находился в доме.

«УС СЦКК сообщает, что в обоих случаях обстрелов признаки причастности Вооруженных Сил Украины отсутствуют и невозможны, поскольку в первом случае расстояние до ближайших позиций украинских войск составляет более 3,5 км, кроме того, между позициями ВС Украины и поврежденным домом расположены жилые дома, которые не были повреждены. Относительно второго случая, в указанном направлении находятся только позиции вооруженных формирований РФ. Приведенные факты подтверждают провокационный характер действий наемников РФ и их причастность к указанным обстрелам», – отмечается в сообщении.

Также, в ежедневном отчете за 25 марта 2019 года Миссия ОБСЕ сообщила, что 24 марта на неподконтрольной правительству территории, в Золотом-5 (Михайловка), в жилом доме на ул. Тургенева наблюдатели заметили разбитое окно, которое было забито доской и рядом – двухметровую воронку. По оценке Миссии, повреждения были вызваны разрывом минометной мины, которая прилетела с южного направления. Хозяйка дома, 65-летняя женщина, рассказала, что утром 21 марта она была дома и сама услышала взрыв во дворе.

«При детальном изучении направления, с которого велся обстрел, а также порядка размещения позиций подразделений Объединенных сил и вооруженных формирований Российской Федерации, становится очевидным факт непричастности подразделений Объединенных сил к обстрелу жилых домов», – уточняется в сообщении.

Кроме того, в отчете за 26 марта представители СММ ОБСЕ зафиксировали 3 воронки в поле примерно в 50 м к северу от одноэтажного дома на ул. Шевченко, что в Сентяновке в районе, неподконтрольном правительству Украины. Примерно в 20 м к северу от этого дома представители Миссии увидели 15-см пробоину во внешней стене крыши хозяйственной постройки. На этой же улице в другом жилом доме команда СММ видела разбиты оконные стекла.

«Причастность к данным повреждений Вооруженных Сил Украины опровергает уже тот факт, что с начала 2019 года Объединенные силы ни разу не применяли запрещено минского договоренностями вооружения. Украинская сторона СЦКК осуждает действия оккупационной администрации и вооруженных формирований Российской Федерации, которые подвергают опасности жизнь и здоровье гражданского населения. Боевики безответственно и намеренно продолжают уничтожать жилые дома мирного населения, нарушая все нормы международного гуманитарного права», – сказано в сообщении.