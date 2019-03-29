Убил одним ударом: Жителю Донетчины грозит пожизненное заключение за убийство пасынка. Новости

В Селидово (Донецкая обл.) по подозрению в убийстве своего пасынка задержан 58-летний мужчина. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что во время ссоры мужчина схватил со стола нож и ударил им своего 38-летнего пасынка, который скончался на месте.

«К сотрудникам Селидовского отделения полиции поступила информация об убийстве. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Во время проверки правоохранители установили, что между двумя жителями дома произошла ссора, в результате которой отчим ударил ножом своего пасынка, после чего тот скончался на месте», – рассказали в полиции.

Установлено, что мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичный случай и в 2017 году вернулся из мест лишения свободы.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Продолжается досудебное расследование.