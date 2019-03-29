Наехал на коляску с младенцем: На Донетчине суд определил наказание для несовершеннолетнего. Новости

За невнимательность во время управления мопедом и наезд на полуторамесячного младенца к подростку применена принудительная мера воспитательного характера. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что принудительную передачу под надзор матери сроком на 1 год определил Волновахский районный суд наказанием для несовершеннолетнего парня, который совершил преступление, предусмотренное ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что летом 2018 года, в вечернее время суток, 15-летний житель с. Донское Волновахского района, двигаясь по дороге с недостаточным освещением на мопеде со скоростью 50 км/ч, увидел впереди мужчину и женщину с детской коляской, которые передвигались в попутном направлении, однако не принял мер по безопасному маневрированию и совершил наезд на коляску с младенцем», – сообщили в прокуратуре.

В результате ДТП полуторамесячный ребенок получил тяжкие телесные повреждения, а именно закрытую черепно-мозговую травму, перелом руки и ссадины лица.

«За указанное деяние Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Однако учитывая то, что уголовная ответственность за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 286 УК Украины, установлена с 16 лет, а осужденный на момент совершения правонарушения не достиг возраста уголовной ответственности, прокурором в суд направлено ходатайство о применении к нему принудительных мер воспитательного характера в виде передачи под надзор матери», – отметили в прокуратуре.