На Донетчине бывшего поселкового голову осудили за содействие в проведении «референдума» в мае 2014 года. Новости

На Донетчине суд приговорил поселкового голову к 6 годам лишения свободы за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Сообщается, что Артемовским горрайонным судом признан виновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенное представителем власти) УК Украины, Мироновский поселковый голова Бахмутского района Донецкой области.

«По приговору суда экс-чиновнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы», – рассказали в прокуратуре.

В ведомстве также отметили, что в мае 2014 года «поселковый голова, используя свои служебные полномочия и действуя из своих идеологических соображений, активно способствовал проведению на территории пгт. Мироновский незаконного референдума о признании легитимности террористической организации "ДНР", а именно - во время заседания Мироновского поселкового совета умышленно внес в повестку дня вопрос о предоставлении помещения коммунальной собственности - Мироновского дворца культуры для проведения "референдума" и лично положительно проголосовал за соответствующее решение совета».

«Таким образом, при активном содействии указанного должностного лица, в период с 7 по 11 мая 2014 года, на территории пгт Мироновский на основании подписанного им решения сельского совета инициативной группой из числа неустановленных досудебным следствием лиц в указанном помещении организован так называемый избирательный участок и проведение так называемого референдума», – отметили в прокуратуре.

14 декабря 2016 года сообщение о подозрении поселковому голове вручил прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко. На время проведения досудебного расследования правонарушителю была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.