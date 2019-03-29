На Луганщине реализуют несколько масштабных проектов. Новости

В Попаснянском районе Луганской области планируют реализовать три масштабных проекта. Это проекты по реконструкции здания Попаснянской общеобразовательной школы №24 и строительства на пришкольной территории спортивного детско-юношеского комплекса, созданию Центра социальных услуг в формате «Прозрачный oфиc» и капитальному ремонту стадиона Попаснянского КУ «Детско-юношеская спортивная школа». Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Луганской областной государственной администрации.

Отмечается, что проект «Центр социальных услуг в формате "Прозрачный офис"» будет работать по принципу «единого окна» и будет состоять из фронт-офиса и бэк-офиса. В фронт-офисе будут собираться запросы от населения на получение социальных услуг, а в бэк-офисе будут находиться регистраторы, которые будут обрабатывать эти запросы.

В помещении будут находиться платежные терминалы для моментальной оплаты за услуги, информационные тактильные таблички. Также будет работать звуковое оповещение электронной очереди и детская площадка.

На стадионе спортивного детско-юношеского комплекса построят новое футбольное поле с синтетическим покрытием, места для занятий легкой атлетикой. На этот проект уже выделено около 4 млн гривен.

Реконструкция и строительство спортивного комплекса Попаснянская общеобразовательная школа № 24 будет разделено на несколько этапов.

«Сначала отремонтируют здание школы. Все помещения подвергнутся модернизации и современному переоснащению. В отдельное здание будет перенесена школьная столовая, актовый зал и будет построен сверхсовременный спортивный зал. На пришкольной территории спортивного детско-юношеского комплекса запланировано построить современный стадион с искусственным покрытием, мини-котельную, парковочные площадки, зоны отдыха и собственное очистное сооружение», – рассказали в пресс-службе.