На Донетчине показали обновленный ЦПАУ в Волновахе (Фото). Новости

Обновленный Центр предоставления административных услуг сегодня, 29 марта, открылся в Волновахе (Донецкая обл.). Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць.

В центре, по словам Куця, люди смогут получить более сотни админуслуг, в том числе оформить паспорт гражданина Украины в форме ID-карты и биометрический для выезда за границу (для этого закуплено 5 рабочих станций). Всего в ЦПАУ обустроены 13 рабочих мест администраторов во фронт-офисе и 3 – для работников в бэк-офисе.

«Ремонт и обустройство ЦПАУ выполнены за счет Государственного фонда регионального развития и районного бюджета. Общая стоимость проекта – 5 млн 563 тыс. грн», – написал губернатор.

Куць также отметил, что на Донетчине уже работает 29 ЦПАУ, 2 из них – новые, 10 – капитально отремонтированы.

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