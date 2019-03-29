В местные бюджеты Донетчины почти на 25% больше поступило налогов на недвижимость. Новости

В местные бюджеты Донетчины в течение двух месяцев 2019 года поступило 15,8 млн грн налога на недвижимость, что на 24,8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы (ГФС) в Донецкой области.

«Наибольшие поступления местные бюджеты получают преимущественно от юридических лиц – предприятий и учреждений, имеющих в собственности недвижимое имущество, ими уже уплачено почти 13,9 млн грн», – говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что плательщики – юридические лица самостоятельно исчисляют сумму налога по состоянию на 1 января отчетного года и до 20 февраля этого же года подают в соответствующие государственные налоговые инспекции по местонахождению объекта / объектов налогообложения декларацию с разбивкой годовой суммы равными долями поквартально.

«А уже к 1 июля отчетного года уведомления-решения от ГФС об определенной к уплате сумме налога на недвижимое имущество получат граждане – физические лица. За два месяца 2019 года физическими лицами уже оплачено 1,9 млн грн, что на 43,2% больше, чем за соответствующий период прошлого года», – говорится в сообщении ГФС в Донецкой области.