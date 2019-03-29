В «ДНР»: Жители Донецка хранили гранаты и взрывчатку. Новости

В неподконтрольном украинским властям Донецке сотрудники «полиции» изъяли у местных жителей боеприпасы. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба «МВД ДНР».

«У жителя Тельмановского района стражи порядка изъяли 30 патронов калибром 5,45 мм, гранату с запалом и тротиловую шашку», – уверяют в «ДНР».

«В Калининском районе Донецка правоохранители изъяли более 400 патронов различным калибром, 10 гранат с запалами, 4 куска пластида, электродетонатор, 2 автомата и снайперскую винтовку», – утверждают в «МВД».

Как заявляют в «республике», боеприпасы направлены на экспертизу, а фигурантов обещают привлечь «к уголовной ответственности».

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