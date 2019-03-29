В Лисичанске парень возле церкви пытался украсть фонари. Новости

В Лисичанске сегодня ночью молодой человек пытался украсть фонари уличного освещения, установленные возле церкви. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщила пресс-секретарь полиции Луганской области Татьяна Погукай.

«Сотрудники полиции охраны прибыли на место происшествия именно в тот момент, когда неизвестный мужчина срывал металлические фонари у храма по ул. Машиностроителей в городе Лисичанске. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа Лисичанского отдела полиции. Как выяснилось, фонарным вором оказался 19-летний местный житель», – написала она.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Ведется следствие. Правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы от 6 месяцев до 3-х лет», – добавила Погукай.