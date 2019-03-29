В «ЛНР»: В Антраците женщина убила мужа. Новости

В неподконтрольном украинским властям поселке Крепенское города Антрацит (Луганская обл.) женщина убила собственного мужа. Об этом говорится в обнародованном сегодня, 29 марта, видеоролике «МВД ЛНР».

Сообщается, что 15 марта 2019 года в «полицию ЛНР» поступило сообщение о том, что во флигеле одного из жилых домов в поселке Крепенский был обнаружен труп мужчины 1962 года рождения с явными признаками насильственной смерти.

«Данное преступление было раскрыто по горячим следам. Было установлено, что данное преступление совершила гражданка 1963 года рождения», – заявили в «МВД ЛНР».

«Я пришла домой, он был пьяный, у нас произошел с ним скандал. Я скинула со стола все, что на столе стояло. Он взял и ударил меня по больной руке, и пошел сел на кровать. Я схватила ножик и ударила его в плечо – все. Немножко была выпившая», – пояснила задержанная.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube

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