На Донетчине в селе открыли врачебную амбулаторию после ремонта (Фото). Новости

В селе Петровское (Волновахский р-н, Донецкая обл.) после завершения ремонтных работ открыли врачебную амбулаторию общей практики семейной медицины. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Амбулатория была отремонтирована в соответствии с государственной программой «Сельская медицина». Как отметил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куць, новое помещение врачебной амбулатории отныне отвечает всем современным требованиям, что позволит значительно улучшить как оказание помощи, так и проведение профилактических мероприятий.

Сейчас врачебная амбулатория с. Петровское обслуживает 2100 человек и полностью укомплектована медицинским оборудованием и инвентарем.

Реконструкция амбулатории проведена за средства государственного и районного бюджетов. Капитальный ремонт помещений включал комплекс ремонтно-строительных работ, предусматривающий восстановление и модернизацию по требованиям планирования медицинского учреждения. В помещении будут функционировать регистратура, физиотерапевтический и манипуляционный кабинеты, ЭКГ-кабинет, кабинет акушерки, стерилизационная комната и дневной стационар на 4 кровати.