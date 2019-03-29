В полиции Мариуполя рассказали о состоянии пострадавших от разбойного нападения наркозависимого. Новости

В Мариуполе (Донецкая обл.) женщину и мужчину, пострадавших от разбойного нападения наркозависимого местного жителя, перевели из реанимации в отделение хирургии. Их состояние стабильное. Об этом сообщает пресс-служба Центрального отдела полиции Главного управления Нацполиции в Донецкой области.

Руководитель полиции Мариуполя Сергей Бичин и начальник Левобережного отделения полиции Борис Сушицкий навестили пострадавших мариупольцев. Сейчас, 39-летняя женщина и 59-летний мужчина переведены в отделение хирургии и их состояние оценивается как стабильное.

Напомним, 26 марта этого года трое жителей Левобережного района подверглись нападению наркозависимого мужчины. В результате чего, двое получили многочисленные проникающие ножевые ранения. Пострадавшие стали жертвами нападения на улице. Подозреваемый подкрадывался к ним сзади, бил ножом и грабил.

На розыск злоумышленника был поднят весь личный состав Левобережного отделения полиции, оперативников Центрального отдела полиции и задействованы наряды патрульной полиции. В результате масштабной спецоперации оперативники уголовного розыска задержали нападавшего, когда тот бежал с места совершения третьего преступления. Им оказался наркозависимый местный житель 1992 года рождения, ранее судимый за грабеж.

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