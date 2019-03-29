В «ЛНР» рецидивист до смерти избил мужчину. Новости

В неподконтрольном украинским властям Первомайске ранее неоднократно судимый 31-летний житель города до смерти избил мужчину. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба «генпрокуратуры ЛНР».

«В начале января 2019 года обвиняемый, находясь в одной из квартир г. Первомайска, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры с потерпевшим, нанес последнему множественные удары в область туловища, шеи и головы, в результате чего потерпевший от полученных травм спустя время скончался», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина арестован. «Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем, прокурором города Первомайска утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в Стахановский городской суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет», – заявили в «прокуратуре».

Читайте также: