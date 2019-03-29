Ситуация в пунктах пропуска днем 29 марта. Новости

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации на контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 29 марта, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Майорское»:

«N»: «9:10. Горловка, Кочегарка – Майорск. Уже в автобусе в Бахмут. Всего 70 минут. Пешая очередь. Все очень быстро»;

Елена: «11:47. Приехали в Горловку в 7:00, стояли в основной очереди с двумя детками. ДНР прошли за четыре часа и за сорок минут – Украину. На Майорском на въезд в ДНР пусто: ни машин, ни пеших».

КПВВ «Марьинка»:

Олег: «9:52. На "Каргилле" в Курахово 10 машин»;

Ирина: «10:46. "Каргилл" в Украину – пусто»;

Вика: «11:12. На "Каргилле" очередь до чебуречной»;

Вика: «11:15. Это машин 20 + 3 льготы уже»;

Геннадий: «11:31. 12:30 (по местному времени, – ред.) "Каргилл" в Украину 17 машин»;

«Администратор»: «11:39. Марьинка. На въезд в Донецк на украинском посту машин 25-30»;

«NK»: «12:57. На "Каргилле" в Курахово до 10 машин, проехали за час. Украинский – сразу на проверку. На въезд в Донецк на "Каргилле" до 40»;

Кирилл: «14:29. "Каргилл" из Донецка ноль машин. В Донецк – около 20».

КПВВ «Новотроицкое»:

«Администратор»: «9:07. Глазам не верится, Еленовка на выезд машин 20, в Донецк 15»;

Максим: «11:11. Еленовка в Волноваху машин 40, пускают в один ряд»;

Александр: «13:04. Новотроицк в Донецк: 15 машин, льготы нет»;

Андрей: «13:23. В Еленовке в Донецк до 3 туалета, машин 30»;

Ксюша: «13:24. Новотроицкое. В сторону Донецка льгота 2, основная 15»;

Александр: «13:51. Еленовка в Донецк: почти до старого "ноля". Из Донецка машин 30-40»;

Алексей: «14:19. Еленовка: в Донецк до сигаретного ларька».

КПВВ «Гнутово»:

Сергей: «12:02. Гнутово в Донецк. 10 машин на 12:00 по мск»;

«devichka»: «13:57. Пищевик в Донецк 6 основной, 3 льготы»;

Антон: «14:20. Пищевик – 25 в Донецк».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают.