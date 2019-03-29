Впечатление, что все забыли: Аброськин о войне на Донбассе. Новости

В Украине, судя по новостям в СМИ, складывается впечатление, что о войне на Донбассе все забыли. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook написал первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

«Сегодня утром, после 10-30 минут ознакомления с новостями в стране, сложилось такое впечатление, что война далеко, а страдания наших граждан в Донецкой и Луганской областях никому не интересны, только сплошная грязь. А в это время тысячи наших граждан унижают российские наемники, тысячи страдают от постоянных обстрелов, тысячи наших детей привыкли к ежедневной войне», – написал он.

«Такое впечатление, что все забыли, что враг стоит совсем рядом и ждет... Ждет, когда же мы съедим друг друга», – добавил Аброськин.