Информацию о продвижении ВСУ в неподконтрольную Горловку в штабе ООС не подтвердили. Новости

Информацию о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Горловку (Донецкая обл., НКТ*) не подтвердили в штабе операции Объединенных сил, передает «УНН» со ссылкой на данные, полученные в штабе ООС.

«Мы не подтверждаем такую информацию, что мы вошли в Горловку. Я думаю, такая ложная информация запущена с целью спровоцировать какие-то обострения перед выборами. У нас таких данных нет, наши подразделения находятся на своих позициях в соответствии с договоренностями», – подчеркнули в пресс-центре ООС.

Следует отметить, что вчера, 28 марта, СМИ распространяли информацию о том, что ВСУ вошли в неподконтрольную украинским властям Горловку. В частности, об этом на своей странице в Facebook написал ветеран АТО Андрей Шор.

*Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория