В Киеве будут судить врачей, вымогавших взятку у ветерана АТО. Новости

Прокуратура Киева направила в суд обвинения в отношении врачей, которые требовали взятку у участника антитеррористической операции (АТО) на Донбассе за установление инвалидности. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.
«Киевской местной прокуратурой №5 направлен в суд обвинительный акт в отношении врача-эксперта Центральной военно-врачебной комиссии МОУ и председателя Центрального МСЭК №1 Киевского городского центра медико-социальной помощи, которые требовали и получили 1,5 тыс. долл. США взятки у участника АТО», – говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина получил травму ноги во время боевых действий на Донбассе. За эту сумму врачи обещали ему установить группу инвалидности.
По информации прокуратуры, злоумышленников задержали на рабочем месте после получения взятки. Во время проведения обысков по адресам проживания и на рабочих местах подозреваемых обнаружены и изъяты деньги в сумме эквивалентной 135 тыс. долл. США и более 20 конвертов с медицинской документацией лиц, которые подавали документы на установление группы инвалидности с денежными средствами в размере от 700 до 1 500 долл.
Кроме того, одному из подозреваемых дополнительно инкриминируется еще один эпизод получения взятки в 800 долл. за установление инвалидности.
По результатам расследования сегодня, 29 марта, в Печерский районный суд Киева направлено обвинение в уголовном производстве по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение взятки) и ч. 5 ст. 27 (виды соучастников) УК Украины направлено для рассмотрения по существу в Печерский районный суд Киева.
Санкция статьи предусматривает наказание в виделишениея свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.
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