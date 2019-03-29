Директора Луганской областной филармонии оштрафовали за коррупцию. Новости

Северодонецкий городской суд рассмотрел 26 протоколов об административных правонарушениях, составленных Национальным агентством по предупреждению коррупции в отношении директора Луганской областной филармонии. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Директор филармонии в нарушение требований статьи 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" в течение года в условиях реального конфликта интересов издавал приказы, на основании которых его жене и дочери осуществлялось начисление премий», – говорится в сообщении.

«Суд, согласившись с обоснованной позицией прокурора, признал виновным директора Луганской областной филармонии в совершении административных правонарушений, связанных с коррупцией, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 и 2 ст. 172-7 КУоАП, и применил к нему взыскания в виде штрафа в размере 3,4 тыс. грн», – заявили в прокуратуре.