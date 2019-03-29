Монетизация субсидий продолжится и в следующем отопительном сезоне, – Розенко. Новости

В Украине монетизация жилищных субсидий будет продолжена и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть возможность исправить все ошибки и устранить их. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает сегодня, 29 марта, служба вице-премьер-министра.

«Монетизация субсидий будет продолжаться и в следующем отопительном сезоне. Сейчас есть время и возможность исправить проблемные моменты, ошибки, возникающие то с реестрами получателей, то с обменом информацией между ведомствами, то с донесением информации до людей, и быстро их устранить, чтобы в новый отопительный сезон войти с полностью совершенным механизмом», – отметил Розенко.

Он напомнил, что выплата монетизированных субсидий началась с 1 марта 2019 года. 2,3 млн домохозяйств получают свои выплаты через Пенсионный Фонд Украины, и примерно 1,2 млн – через «Ощадбанк».

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