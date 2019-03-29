НВФ готовят провокации в «Л-ДНР» накануне и во время выборов, – разведка. Новости

На неподконтрольных украинским властям территориях (НКТ) Луганской и Донецкой областей командование незаконных вооруженных формирований (НВФ) ведет активную подготовку подразделений для провокаций накануне и во время выборов президента Украины. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, командование российских оккупационных войск активизировало подготовку соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК Вооруженных сил Российской Федерации к осуществлению провокаций накануне и во время проведения выборов президента Украины, в т.ч. с применением запрещенного минского договоренностями вооружения. В частности, значительно возросло количество мероприятий подготовки артиллерийских подразделений к применению», – говорится в сообщении.

Отмечается, что НВФ обустраивают дополнительные, в том числе, ложные позиции для проведения демонстрационных действий и введения в заблуждение относительно своих передовых позиций и путей выдвижения артиллерийских подразделений из глубины. В то же время, на передовых позициях НВФ разворачиваются дополнительные командно-наблюдательные пункты с обязательным включением в их состав корректировщика огня артиллерии.

Помимо этого, согласно данным разведки, с 28 марта в отдельных подразделениях НВФ организовано досрочное возвращение бойцов из отпусков и командировок, а личный состав переведен на казарменное положение.