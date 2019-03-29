Новая программа: В Украине на поддержку многодетных семей выделено 2,5 млрд грн, – Розенко. Новости

В Украине на новую социальную программу поддержки многодетных семей, которая стартует с 1 апреля, правительство выделит 2,5 млрд грн. Программа предусматривает выплату ежемесячной финансовой помощи. Об этом рассказал вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, передает сегодня, 29 марта, служба вице-премьер-министра.

По его словам, ежемесячную помощь будут получать все многодетные семьи. «Это новая социальная программа, которую правительство реализует по инициативе президента Украины. С 1 апреля 2019 года будет выплачиваться ежемесячное пособие в размере 1 700 грн на третьего и каждого последующего ребенка до достижения им 6 лет», – отметил Розенко.

«Все необходимые средства, а это около 2,5 млрд грн, для реализации этой программы заложены в Государственном бюджете Украины. Задача местных органов власти – обеспечить их своевременную выплату», – подчеркнул он.

Ранее в Министерстве социальной политики Украины разъяснили, как многодетным семьям оформить выплаты на ребенка.

Читайте также: