В «ДНР» передали в «суд» дело об убийстве и изнасиловании трехлетней девочки в Иловайске. Новости

Уголовное дело по факту убийства 3-х летней девочки во временно неподконтрольном украинскому правительству Иловайске (Донецкая обл.), совершенного в декабре 2018 года, направлено в суд. Об этом сообщили в «прокуратуре ДНР»

«Уголовное дело по факту убийства малолетней девочки в Иловайске направлено в Харцызский межрайонный суд для рассмотрения по существу», – сказано в сообщении.

Отмечается, что «следствием установлено, что обвиняемый Б. 1987 года рождения умышленно причинил тяжкий вред здоровью, опасный для жизни и повлекший смерть ребенка».

Также фигурант обвиняется в совершении «действий сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшей».

Как сообщалось ранее, по информации соцсетей убийца – «семь лет отсидевший, наркоман, который встречался с любовницей, а у нее ребенок, девочка, около четырех лет». Будучи под воздействием наркотиков он издевался над ребенком. «Изнасиловал, бил, волосы на голове повыдергивал, потом бросил в грязный сарай. Мать этой девочки присутствовала при всем этом действии, ничего не предпринимая», – отмечали жители Иловайска. Также они сообщали, что родители ребенка и убийца – члены незаконных вооруженных формирований «ДНР», в связи с чем переживали, что дело будет «замято».

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