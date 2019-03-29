В облстате рассказали, у кого на Донетчине самые высокие зарплаты. Новости

В Донецкой области средняя заработная плата штатных работников предприятий и организаций в феврале 2019 года составила 10 512 грн*. По сравнению с январем 2019 года, средний уровень оплаты труда увеличился на 4,6%, по сравнению с февралем 2018 года – на 25,1%. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает Главное управление статистики в Донецкой области.

По информации ведомства, реальная заработная плата, с учетом инфляции и уплаченных налогов, в феврале 2019 года по сравнению с предыдущим месяцем выросла на 4,2%, по сравнению с февралем 2018 года – на 12%.

Номинальная зарплата в феврале 2019 года в области превышала средний показатель по Украине (9 429 грн) на 11,5%. Как и прежде, регион занимал второе место в стране (самым высоким уровень оплаты труда в феврале был в Киеве – 14 513 грн, самым низким – в Черновицкой области, где он составил 7 186 грн).

Согласно данным статистики, наиболее высокооплачиваемыми в феврале 2019 года были работники:

финансовой и страховой деятельности – 13 958 грн;

предприятий по производству кокса и продуктов нефтепереработки – 13 696 грн;

металлургического комплекса – 13 058 грн;

сферы государственного управления – 12 614 грн;

угольной промышленности – 12 519 грн;

машиностроения – 11 108 грн;

предприятий по производству, поставке и распределению электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 10 881 грн;

торговли – 10 793 грн.

Превысила 10 тыс. грн, но была ниже, чем в среднем по области, февральская зарплата работников транспорта – 10 101 грн.

От 7 до 10 тыс. грн составила средняя зарплата работников:

строительства – 9 993 грн;

предприятий по производству химических веществ и химической продукции – 9 761 грн;

пищевой промышленности – 8 768 грн;

легкой промышленности – 7 288 грн;

сельского хозяйства – 7 028 грн.

Меньше 7 тыс. грн начислено за февраль работникам:

образования – 6 939 грн;

здравоохранения и оказания социальной помощи – 6 402 грн.

* Статистические данные приведены без учета части территории Донетчины, временно неподконтрольной Украине.