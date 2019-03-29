Деоккупация Донбасса за две недели: Жебривский пояснил, когда будет возможна. Новости

Если бы Украина при гарантиях НАТО о невмешательстве России решилась на деоккупацию неподконтрольной украинской власти териитории Донбасса, на это ВСУ понадобилось бы максимум две недели, потери были бы минимальными, потому что члены НВФ* покинули бы эту территорию. Такое мнение высказал бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский в эфире «Прямого.

Экс-губернатор также прокомменировал ситуацию вокруг Головки (Донецкая обл., НКТ**), уточнив, что ВСУ находятся на позициях в «серой зоне», не входя в город. «Эта территория не контролировалась, это так называемая "серая зона" была и, собственно, туда заходили "орки" (незаконные вооруженные формирования, – прим.), которые обстреливали наши войска, эти позиции заняли, не зашли в Горловку. Можно ли взять Горловку? Я убежден, что три дня достаточно для того, чтобы наши Вооруженные силы взяли ее», – считает Жебривский.

При этом Жебривский добавил, что это возможно лишь в том случае, если будут гарантии невмешательства со стороны РФ. «Если бы при сегодняшнем обучении и вооружении Вооруженных сил Украины мы бы имели сведения (как когда Хорватия отвоевывала свои территории), и мы четко знали, что нам НАТО даст гарантии невмешательства России в освобождение территорий, достаточно максимум две недели, с минимальными потерями, для того, чтобы деоккупировать эти территории», – отметил бывший губернатор Донетчины.

Он уточнил, что имеет в виду всю территорию «ДНР» и «ЛНР». «Максимум, небольшое число, и хорватский сценарий – там шесть дней было, мы можем даже перекрыть его. Но только один вопрос – нам нужны гарантии, что Россия не пошлет бомбардировать так называемыми Искандерами территорию Украины и что не введет свои войска», – подчеркнул Жебривский.

«И тогда народные депутаты примут, наконец, закон о коллаборации, чтобы люди понимали, кого будут, в принципе, привлекать к ответственности, а большинство людей там никто не собирается привлекать. И тогда будет спокойствие, мир и все будет хорошо в Украине. Сегодня единственная угроза, и что удерживает "ДНР/ЛНР" – это угроза широкомасштабного наступления вооруженных сил России», – сказал Жебривский.

По его мнению, ВСУ готовы для деоккупации на протяжении очень короткого срока, с минимальными потерями даже со стороны незаконных вооруженных формирований, поскольку «драпать будут».

Ранее сообщалось, что информацию о продвижении Вооруженных сил Украины (ВСУ) в город Горловку (Донецкая обл., НКТ*) не подтвердили в штабе операции Объединенных сил.

*Сокращения: НВФ – незаконные вооруженные формирования

**Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «Прямой»

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