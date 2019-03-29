В Киеве спасли дончанина с почти 1,5 кг опухолью на голове. Новости

Страдающий от злокачественной опухоли на голове, бывший шахтер Виталий Кузьмин был вынужден пробираться из «ДНР» к киевским нейрохирургам. С началом боевых действий на Донбассе он оказался по ту сторону линии фронта. Однако в «республике» не оказалось врачей, которые могли бы спасти от рака мозга. Кузьмин был вынужден обратиться к киевским врачам, пишет «Вечерний Киев».

Он попал в Институт нейрохирургии имени академика Ромоданова. Обследуя бывшего шахтера, киевские врачи выявили, что раковая опухоль едва не достигла размеров головы. После длительного лечения с его головы удалили опухоль весом 1400 граммов – столько весит и сам мозг, к которому «присосался» рак. Операция успешно прошла под руководством заслуженного врача Украины Михаила Кваши.

Сейчас Кузьмин о злокачественной опухоли вспоминает, как о страшном сне.