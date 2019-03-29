На сегодня есть два основных игрока: Аналитик о кураторах «Л-ДНР» со стороны РФ. Новости

Вопрос о кураторах «Л-ДНР» со стороны Кремля является дискуссионным, но на сегодня можно говорить о двух основных игроках, которые борются за контроль над неподконтрольной украинским властям частью Донбасса. Такое мнение в интервью «Донецким новостям» выразила руководитель проектов в Центре исследований проблем гражданского общества, аналитик Мария Кучеренко.

«Это вопрос всегда очень дискуссионный, так как все мы лишь строим предположения. Сегодня я склоняюсь к теории, что есть два основных игрока, которые готовы активно бороться за власть и потоки и не брезговать ничем, в том числе – и силовым воздействием», – считает аналитик.

По мнению эксперта, первый – это помощник президента РФ Владислав Сурков.

«Первый – Владислав Сурков, с опорой на Главное управление Генерального штаба РФ. От него же идут декларируемая на словах готовность "если что" задействовать организацию "Союз добровольцев Донбасса", созданную преимущественно из бывших боевиков "Л-ДНР", которые выехали в Россию. "Союз…" полностью подконтролен Суркову, но сейчас занят другими направлениями и дополнительными "подсвечиваниями" главы "Союза…" Александра Бородая. Например, в своих многочисленных в последнее время интервью Бородай пытается представить себя неким "донецким князьком", до сих пор влияющим на процессы», – отметила Кучеренко.

В качестве второго игрока аналитик называет ФСБ РФ, «в которой особенно активна на данном направлении Служба оперативной информации и международных связей».

«Раньше вполне можно было говорить о том, что Сурков был ответственен за идеологию (некое подобие политики), ФСБ – за "спецслужбы", ГУ ГШ – собственно, за незаконные вооруженные формирования (НВФ). Но слом произошел после устранения из "ЛНР" Плотницкого. Стало очевидно, что этим игрокам нужно большее», – отметила Кучеренко.

«Есть также зоны ответственности [зампредседателя правительства РФ] Дмитрия Козака – социально-экономическое обеспечение, и т.д. Также очень часто эту сферу определяют, как подконтрольную отдельным комиссиям правительства РФ, но эти игроки на данный момент не претендуют на "повышение ставок"», – добавила аналитик.

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