В Константиновке организаторам подпольного игорного заведения грозит штраф в полмиллиона гривен. Новости

В Константиновке (Донецкая обл.) организатору и администратору подпольного игорного заведения грозит штраф до 510 тыс грн. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

«Прокуратурой Донецкой области завершено досудебное расследование в отношении двух жителей г. Константиновки, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины», – говорится в сообщении.

Установлено, что в 2017 году 30-летний мужчина, в нарушение Закону Украины «О запрете игорного бизнеса в Украине», разработал план по организации и проведению азартных игр в Константиновке.

С этой целью злоумышленник заключил с городским советом договоры аренды двух помещений, обустроил необходимой мебелью и игровыми компьютерами с подключением к Интернету и функциям приема ставок на выигрыше, а также устроил на работу в качестве администраторов и кассиров 3 ребят в возрасте 21-24 года и 23-летнюю девушку.

«Ознакомив работников с мерами конспирации, которые предусматривали попадание в помещения исключительно "проверенных" клиентов, мужчина осуществлял непосредственное руководство их деятельностью, получал и распределял прибыль от занятия подпольным игорным бизнесом», – уточнили в прокуратуре.

В июле 2018 года во время обысков игорных заведений правоохранители изъяли компьютерное оборудование, а именно, роутер, мониторы, системные блоки и флэш-накопители, мебель и деньги.

Теперь, согласно санкции статьи, организатору незаконного бизнеса и его помощнице грозит штраф в сумме от 170 тыс. грн до 510 тыс. грн.