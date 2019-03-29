Уже готовы сделать выбор: В Золотом подготовили 8 избирательных участков (Фото). Новости

В прифронтовом Золотом (Луганская обл.) 8 избирательных участков уже готовы к открытию. Об этом сегодня, 29 марта, на своей странице в Facebook сообщил председатель военно-гражданской администрации Золотого и Катериновки Константин Ильченко.

«Сегодня лично проверил готовность избирательных участков в Золотом, а их у нас восемь. Особое внимание уделил участкам, которые расположены в горячих точках города, а именно в с. Родина, с.Стахановец и с. Катериновка», – написал он.

Ильченко подчеркнул, что «очень важно, чтобы люди, даже в условиях войны, чувствовали себя настоящими гражданами Украины и имели возможность принять участие в выборах».

«Город Золотое готов к проведению выборов Президента Украины. Теперь дело за людьми, а они, судя по настроению, тоже готовы сделать свой выбор», – резюмировал он.