В СБУ заявили о предотвращении хакерской атаки на телекоммуникационные объекты . Новости

Сотрудники ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ пресекли попытку хакерской группировки, подконтрольного российским спецслужбам, провести подготовительный этап кибератаки ориентированной на популярные СМИ и телекоммуникационные объекты Украины. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-центр СБУ.
Специалисты спецслужбы установили, что исполнители на протяжении нескольких предыдущих месяцев создавали разветвленную Интернет-инфраструктуру, которая насчитывает несколько десятков доменов, по своему названию совпадающих или похожих на официальные домены популярных украинских электронных средств массовой информации, операторов связи и крупных телекоммуникационных компаний.
Новые доменные имена впервые зафиксированы на мощностях дата-центров нескольких российских Интернет-провайдеров, а учетные записи, используемые для их регистрации, ранее применялись для кибератак на государственный сектор в течение прошлого года. В частности, с их помощью создан ряд командно-контрольных серверов для управления вирусными атаками известной хакерской группировки РФ.
В СБУ предполагают, что замысел кибератаки вполне вероятно заключался в создании максимального общественного резонанса и негативного информационного воздействия накануне проведения выборов Президента Украины.
«Понимая, что противодействие современным кибератакам и нейтрализация киберугроз национальной безопасности могут быть эффективными только при условии сотрудничества с гражданским обществом и бизнесом, ситуационный центр обеспечения кибербезопасности СБУ поинформовал всех, против кого потенциально были направлены кибератаки, для обеспечения возможности заблаговременного реагирования в случае попыток реальных атак», – говорится в сообщении и дополняется, что «для сохранения имиджа этих СМИ и организаций СБУ не публикует полный список доменов обнаруженной уголовной инфраструктуры».
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
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