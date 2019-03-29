На Луганщине будут судить участника батальона «народной милиции ЛНР». Новости

На Луганщине будут судить участника мотострелкового батальона «народной милиции ЛНР», задержанного на линии соприкосновения в феврале этого года. Злоумышленнику может грозить от 8 до 15 лет заключения. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает пресс-служба прокуратуры Луганской области.

«Прокуратурой Луганской области утвержден и направлен в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который подозревается в участии в деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины)», – говорится в сообщении.

В прокуратуре напомнили, что злоумышленник был задержан украинскими военнослужащими в феврале этого года вблизи поселка Донецкий, где проходит линия соприкосновения.

Как установило следствие, житель Голубовки (до переименования – Кировск) с 2017 года принимал участие в незаконной деятельности «4-й отдельной мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса» и «3-го отделения 1-го взвода механизированной роты 14-го мотострелкового батальона» «народной милиции ЛНР».

«Во время несения службы в подразделениях силового блока террористической организации "ЛНР" боевик препятствовал отпору вооруженной агрессии Российской Федерации на временно оккупированной территории Луганской области. В частности, принимал участие в деятельности на стороне террористов против сил Антитеррористической операции (АТО) и Операции объединенных сил (ООС) на территории населенных пунктов Желобок Попаснянского района и Сентяновка (до переименования – Фрунзе) Славяносербского района», – сказано в сообщении.

Отмечается, что во время досудебного расследования подозреваемый полностью признал свою вину, раскаялся в совершении преступления и способствовал раскрытию деятельности других участников незаконных вооруженных формирований (НВФ).

Сейчас завершено досудебное расследование и обвинительный акт вместе с соглашением о признании виновности направлен в суд.

За совершение уголовного преступления по ч. 1 ст. 258-3 участнику НВФ грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

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