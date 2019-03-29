Более 120 тыс. пенсионеров неподконтрольного Донбасса ни разу не получали пенсии в Украине. Новости

За время военных действий более 120 тыс. украинских пенсионеров Донецкой и Луганской областей, живущих на неподконтрольной Украине территории (НКТ) ни разу не получали пенсии в Украине, передает «УНН» со ссылкой на информацию, полученную в пресс-службе Пенсионного фонда Украины.

Так, согласно данным Пенсионного фонда, на НКТ по состоянию на август 2014 года находились на учете 1 млн 278,2 тыс. пенсионеров (767,3 тыс. – в Донецкой и 510,9 тыс. – в Луганской областях). Из них, за выплатой пенсии на контролируемой территории хотя бы один раз обращались 1 млн 155,1 тыс. пенсионеров, или 90,4%.

С августа 2014 года, когда была прекращена выплата пенсий на неподконтрольных украинской власти территориях Донецкой и Луганской областей остались и ни разу не обращались на подконтрольную территорию по восстановлению пенсионных выплат 123,1 тыс. человек.

Также. в Фонде подчеркнули, что пока нет информации о пребывании таких пенсионеров в живых, проживают ли они по старому адресу или выехали в другие страны, поэтому учесть численность пенсионеров, которые сегодня проживают на НКТ нет возможности.

Как сообщалось ранее, проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины о праве на получение пенсий отдельным категориям граждан № 6692 был разработан при содействии международных и неправительственных организаций и зарегистрирован в ВРУ более 1,5 лет назад.

Напомним, правозащитники продолжат отстаивать механизм выплат пенсий жителям неподконтрольного Донбасса, который прописан в законопроекте № 6692 и предполагает отмену справки ВПЛ.

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