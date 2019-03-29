Стрелявший по украинским защитникам в Донецком аэропорту актер стал народным артистом РФ. Новости

Российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса», получил звание народного артиста РФ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован сегодня, 29 марта, на официальном портале правовой информации, пишет « УНИАН » .

«Присвоить почетное звание "Народный артист РФ" Пореченкову Михаилу Евгеньевичу – артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский художественный академический театр имени А.П. Чехова"», – говорится в документе.

Издание напомнило, что в 2014 году российский актер Михаил Пореченков посетил неподконтрольный украинской власти Донецк. После чего в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков в каске с надписью «Пресса» стрелял из пулемета в сторону Донецкого аэропорта, который защищали ВСУ. Официальной целью приезда Пореченкова в Донецк был показ запрещенного в Украине фильма «Поддубный», где актер сыграл главную роль.

СБУ открыла головное производство против Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР». Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство в отношении Пореченкова по ст. 260 ч. 4 УК Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).