Стрелявший по украинским защитникам в Донецком аэропорту актер стал народным артистом РФ. Новости

Российский актер Михаил Пореченков, стрелявший из пулемета в Донецком аэропорту по украинским защитникам в каске с надписью «Пресса», получил звание народного артиста РФ. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован сегодня, 29 марта, на официальном портале правовой информации, пишет «УНИАН».
«Присвоить почетное звание "Народный артист РФ" Пореченкову Михаилу Евгеньевичу – артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры "Московский художественный академический театр имени А.П. Чехова"», – говорится в документе.
Издание напомнило, что в 2014 году российский актер Михаил Пореченков посетил неподконтрольный украинской власти Донецк. После чего в Интернете появилась видеозапись, на которой Пореченков в каске с надписью «Пресса» стрелял из пулемета в сторону Донецкого аэропорта, который защищали ВСУ. Официальной целью приезда Пореченкова в Донецк был показ запрещенного в Украине фильма «Поддубный», где актер сыграл главную роль.
СБУ открыла головное производство против Пореченкова по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины за участие в террористической деятельности так называемой «ДНР». Кроме того, Следственным управлением МВД Украины открыто уголовное производство в отношении Пореченкова по ст. 260 ч. 4 УК Украины (участие в составе военизированных или вооруженных формирований в нападении на предприятия, организации или граждан).
Комментарии