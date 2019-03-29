Крупная авария на фильтровальной станции в Краматорске: Город остается без воды. Новости

В Краматорске (Донецкая обл.) в работе городской фильтровальной станции возникла аварийная ситуация, в связи с чем была прекращена подача питьевой воды в некоторые районы центральной части города. Авария произошла 28 марта, но сегодня, 29 марта, ее последствия еще не устранены. Об этом сообщает Краматорское самоуправление.

Аварийно-восстановительные работы были начаты немедленно. К ликвидации аварии привлечены несколько бригад. Работы продолжались всю ночь и продолжаются в настоящее время.

Отмечается, что КПП «Краматорский водоканал» со вчерашнего дня организовало подвоз питьевой воды автоцистернами в жилые кварталы. На помощь коммунальщикам пришли и военные, также предоставив специальный автотранспорт.

Сегодня, 29 марта, утром в первую очередь питьевой водой были обеспечены школы и детские сады, которые находятся в районах, где временно отсутствует централизованное водоснабжение.

Также отмечается, что работа фильтровальной станции организована таким образом, чтобы запасы питьевой воды не уменьшались, а технологический процесс позволял продолжать подачу питьевой воды в районы города, находящиеся ниже ул. Ярослава Мудрого (иногда давление может быть заметно ниже).