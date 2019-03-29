Признание или непризнание в Москве итогов выборов в Украине зависит от того, как они пройдут, – Песков. Новости

В Кремле не намерены давать оценку предвыборной кампании в Украине, это должны сделать сами украинцы. Об этом сегодня, 29 марта, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает «ТАСС».
«Не наше дело – оценивать предвыборную кампанию (в Украине, – прим.). Это дело украинцев», – сказал он.
Песков добавил, что признание или непризнание в Москве итогов выборов в Украине будет зависеть от того, как они пройдут. «Я оставил бы без комментариев вопрос о том, возможно ли признание нелегитимными итогов выборов. Это тоже будет зависеть от того, как пройдут выборы. Мы же не можем говорить об этом, если выборы еще не состоялись», – сказал Песков.
Представитель Кремля заметил, что российских наблюдателей на выборах не будет и выразил сожаление, что существует несколько миллионов украинцев, которые находятся в России и будут лишены права голосовать.
Ранее сообщалось, что украинцы, которые постоянно проживают на территории России, смогут проголосовать на выборах президента Украины в Грузии, Финляндии и Казахстане в украинских дипмиссиях.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
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