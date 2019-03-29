Полицейские Донетчины заступили на круглосуточную охрану избирательных участков. Новости

С сегодняшнего дня избирательные участки в Донецкой области будут охранять около 3600 сотрудников органов внутренних дел. Для оперативного реагирования на нарушения во время выборов созданы дополнительные патрули и следственно-оперативные группы. Об этом сегодня, 29 марта, сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

С 25 марта полиция Донецкой области переведена на усиленный вариант несения службы. На данный момент полицейские осуществляют круглосуточную охрану 12 окружных избирательных комиссий и участков, на которые уже завезены бюллетени. Так, правоохранители дежурят на 238 избирательных участках, расположенных в Мариуполе и Мангушском районе.

«В целом в Донецкой области больше тысячи избирательных участков. До конца суток все они будут взяты под охрану», – сообщил начальник управления превентивной деятельности полиции Донецкой области Юрий Горустович.

Правопорядок на участках будут обеспечивать работники Национальной полиции, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также слушатели и преподаватели Донецкого юридического института.

Полицейские будут реагировать на все сообщения от граждан и фиксировать любые нарушения избирательного законодательства.

В территориальных подразделениях полиции созданы отдельные следственно-оперативные группы, которые будут заниматься исключительно документированием правонарушений, связанных с выборами.

Кроме того, в регионе увеличено количество патрульных нарядов. В Мариуполе на охрану общественного порядка дополнительно задействованы бронегруппы в составе спецназа. Цель – не допустить чрезвычайных ситуаций, провоза оружия и взрывчатки, выявить лиц, которые могут совершать преступления.

Для координации работы полиции на местах в территориальные подразделения полиции будут откомандированные руководители областного управления.

Как сообщалось ранее, в Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

Читайте также: