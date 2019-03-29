ВСУ так не воюют: Волонтер пояснил, почему нельзя взять Горловку за три дня. Новости

Неподконтрольную украинской власти Горловку невозможно взять за три дня, и ВСУ сейчас не будут этим заниматься. Об этом рассказал волонтер Юрий Мысягин, в комментарии «Сегодня».

Он напомнил, что Горловка – крупный промышленный город, который невозможно занять быстро. «Горловка – немаленький город, он очень сильно укреплен по периметру. Я очень сильно сомневаюсь, что по сегодняшней ситуации Горловку можно взять за три дня. Горловка – это не село в 50 домов, а большой промышленный город. Его надо брать только в окружение, "в клещи", обрезать все коммуникации. И тогда он сам падет. Или заходить с боями – с разрушением всех коммуникаций и жилых домов, с жертвами среди мирного населения. ВСУ так не воюют. Мы не наши соседи, которые в Чечне стирали населенный пункт с лица земли с помощью самолетов, а потом заходили и занимали его. Мы по-варварски не воюем. Такой город надо брать в "клещи" и заходить в него, когда он будет сдан. А это дело не трех дней», – говорит Мысягин.

Как считает помощник украинской армии, ВСУ сейчас не будут этим даже заниматься. «Я даже сомневаюсь, что ВСУ будут сейчас это делать. Освобождение Горловки – это начало полноценных боевых действий. Насколько я понимаю, мы сейчас не заявляем о том, что ведем их. То, что к ней подходим – так оно и есть. То, что мы укрепляемся - может быть. Подходить, закрепляться на ее окраинах и брать Горловку – это разные вещи», – добавляет он.

А продвижения в районе Горловки, о которых заявляют в сети, волонтер связывает с весенними закреплением пехоты на новых местах, которые происходят каждый год. «По всему фронту сейчас идет какое-то продвижение. Зима прошла, земля сейчас рыхлая, мягкая, пехота копает и потихоньку закрепляется на новых стратегических рубежах, сокращая "серую" зону с противником. Это вполне нормально, мы каждый год себя так ведем. Просто сокращать "серую" зону и брать Горловку – это совсем разные вещи», – повторил Мысягин.

Напомним, что, по мнению экс-губернатора Донецкой области Павла Жебривского, если бы Украина при гарантиях НАТО о невмешательстве России решилась на деоккупацию неподконтрольной украинской власти териитории Донбасса, на это ВСУ понадобилось бы максимум две недели, потери были бы минимальными, потому что члены незаконных вооруженных формирований покинули бы эту территорию.

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