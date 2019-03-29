В Харцызске бродячие собаки нападают на людей. Новости

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Харцызске (Донецкая обл.) бродячие собаки нападают на людей. Об этом местные интернет-издания сообщают со ссылкой на медиков.

При этом общее количество людей, пострадавших от бродячих животных, не называется.

По словам харцызских медиков, с наступлением тепла количество укушенных бродячими животными увеличилось на порядок. От из зубов страдают люди разных возрастов, часто – дети, склонные к любопытству, и взрослые в состоянии алкогольного опьянения.

В городе решили провести отлов бродячих животных.

«Процедура по сокращению количества бродячих собак не изменилась: мы по-прежнему не имеем права производить отстрел и усыпление, а отловом и последующей обработкой животных должна заниматься специализированная организация. На сегодняшний день с ООО «Донецкий приют для животных» на 1 квартал заключен договор на отлов 27 особей бродячих животных на сумму 39 тыс. руб. (16 тыс. 456 грн. по курсу местного банка). До конца марта организация обязалась выполнить свои обязательства согласно договору», – рассказал «замглавы города» по вопросам ЖКХ Виталий Смык.

Читайте также: