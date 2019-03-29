США за 5 лет на укрепление обороноспособности Украины выделили более $1,3 млрд. Новости

США с 2014 года выделили Украине более $1,3 млрд на укрепление обороноспособности и улучшение взаимодействия с НАТО. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон в интервью российскому изданию «Известия».

Он отметил, что Вашингтон поддерживает стремление Киева присоединиться к альянсу, однако важным препятствием на этом пути остается решение территориальных вопросов, включая «крымскую проблему». «Мы приветствуем стремление Украины к членству в НАТО и решительно поддерживаем право этой страны свободно выбирать свое будущее и политический курс без внешнего вмешательства», – сказал Пахон.

Напомним, что госсекретарь США Майк Помпео анонсировал новые меры противодействия российской агрессии в Украине.