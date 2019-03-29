По техническим причинам: В «Л-ДНР» синхронно отменили концерты российских артистов на 31 марта. Новости

В «ЛНР» внезапно заявили об отмене концерта с участием групп «Город 312» и «Корни», а в «ДНР» – об отмене концерта российских певцов Согдианы и Дениса Клявера. Концерты были запланированы во временно неподконтрольных украинскому правительству Донецке и Луганске 31 марта, в день выборов президента Украины.

Причиной отмены концертов называют «технические причины».

Пользователи из Донецка и Луганска в социальных сетях радуются, что им не придется выходить на площади, чтобы создавать массовость.

Гена: «Ах-ах – по техническим»;

Сергей: «Картинка по ТВ не получится, не получилось людей выгнать на площадь»;

Олег: «Ура»;

«Баба Голька»: «Як шкода, як шкода! (втираю рясні сльози)!»;

«Сенька»: «Хоть какие-то хорошие новости»;

Александр: «КТО такой клявер и согдиана?»;

Владимир: «Я таких звезд ваще не знаю, отменили и ладно»;

«Gad»: «Мне кто-нибудь даст ответ? Кто это такие? И шо это за звезды?»;

Антон: «Чепушилин денег зажал»;

Роман: «У сына на работе отбой сказали. У жены тоже»;

Иван: «Да зачем он нужен? Позорище»;

Анна: «Отменили, сказали в университете».

«Новини»: «Только стрелки на спортивках нагладил, кепку-уточку у соседа арендовал, тухли начистил.... лишь бы с толпы не выделяться, и тут такой облом».

Как сообщалось ранее, на воскресенье, 31 марта, в неподконтрольном украинской власти Донецке готовится масштабная провокация. В день, когда в Украине состоятся выборы президента, на центральной площади города запланировано массовое мероприятие.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.

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