Выборы-2019: Почти 316 тысяч избирателей изменили место голосования (Инфографика). Новости

Процедурой временного изменения места голосования на очередных выборах президента Украины в 2019 году воспользовались 315 725 избирателей. Об этом сообщает общественная организация «Опора».
Среди них 71 125 человек – члены окружных и участковых избирательных комиссий, которые будут работать не по месту регистрации. Сейчас это рекордно большое количество избирателей, которые заранее позаботились о возможности проголосовать по месту пребывания 31 марта. Так, на внеочередных выборах президента в 2014 году желающих было 171 078, а на очередных парламентских того же года – 190 283 избирателей.
По словам руководителя Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александра Стельмаха, из всего количества людей, которые изменили место голосования, 25% составляют граждане, которые не проживают по месту регистрации, 24% – внутренне перемещенные лица и жители временно неподконтрольных территорий, 22% – члены избирательных комиссий, которые будут работать не по месту регистрации, 15% – полицейские и официальные наблюдатели. Кроме того, было отказано 1416 гражданам. Основной причиной является то, что избиратель не внесен в Государственный реестр избирателей или не имеет зарегистрированного места жительства. Зато несмотря на пройденную процедуру изменения места голосования единичные лица уже не смогут ею воспользоваться. Например, 3 человека, уже попали в места несвободы.
Больше всего избирателей изменили место голосования в пределах Донецкой области (из одного населенного пункта в другой в регионе) – 23 273 избирателей. Стоит отметить, что по сравнению с другими месяцами проявилась тенденция, когда большинство людей меняли место голосования из одного населенного пункта области на другой. Также в ТОП-10 по количеству изменений относятся показатели изменения места голосования в пределах Днепропетровской области – 12 431 избиратель, из Донецкой области на Киев – 11 688 избирателей, в пределах Львовской области – 11 584 избирателей, в пределах Харьковской области – 10 617 избирателей в пределах Одесской области – 10 000 избирателей, в пределах Луганской области – 6508 избирателей, в пределах Киевской области – 6359 избирателей, в пределах Запорожской области – 6288 избирателей и в пределах города Киева – 6228 избирателей.
Больше всего желающих сменить место голосования имееют избирательный адрес в Донецкой области – 63 869 избирателей, в Луганской области – 28 834 избирателей, в Днепропетровской области – 20 438 избирателей, в Киеве – 18932 избиратели и во Львовской области – 16 387 избирателей.
Больше всего людей определило свое место для голосования Киев – 48507 избирателей. Также многие избиратели придут на новые избирательные участки в Киевской области – 26 755 избирателей, в Донецкой области – 25 377 избирателей, в Днепропетровской области – 23 925 избирателей и в Харьковской области – 23 312 избирателей.
По состоянию на 10 февраля людей, которые воспользовались временным изменением места голосования, было 15 202, а по состоянию на 11 марта – 64 967. А с начала проведения этой процедуры с 31 декабря наибольший поток людей наблюдался в последний день – 25 марта. За этот день место голосования изменили 46 676 избирателей по всей Украине.
Общественники напомнинают, что место голосования меняется временно, без изменения избирательного адреса (которое, как правило, установлено по месту регистрации), на период одних конкретных выборов. Поэтому, если будет объявлен второй тур выборов, эту процедуру придется повторить. Причем времени для нее будет очень мало – до 18:00 15 апреля.
Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.
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