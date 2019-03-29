Выборы-2019: Почти 316 тысяч избирателей изменили место голосования (Инфографика). Новости

Процедурой временного изменения места голосования на очередных выборах президента Украины в 2019 году воспользовались 315 725 избирателей. Об этом сообщает общественная организация «Опора».

Среди них 71 125 человек – члены окружных и участковых избирательных комиссий, которые будут работать не по месту регистрации. Сейчас это рекордно большое количество избирателей, которые заранее позаботились о возможности проголосовать по месту пребывания 31 марта. Так, на внеочередных выборах президента в 2014 году желающих было 171 078, а на очередных парламентских того же года – 190 283 избирателей.

По словам руководителя Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александра Стельмаха, из всего количества людей, которые изменили место голосования, 25% составляют граждане, которые не проживают по месту регистрации, 24% – внутренне перемещенные лица и жители временно неподконтрольных территорий, 22% – члены избирательных комиссий, которые будут работать не по месту регистрации, 15% – полицейские и официальные наблюдатели. Кроме того, было отказано 1416 гражданам. Основной причиной является то, что избиратель не внесен в Государственный реестр избирателей или не имеет зарегистрированного места жительства. Зато несмотря на пройденную процедуру изменения места голосования единичные лица уже не смогут ею воспользоваться. Например, 3 человека, уже попали в места несвободы.

Больше всего избирателей изменили место голосования в пределах Донецкой области (из одного населенного пункта в другой в регионе) – 23 273 избирателей. Стоит отметить, что по сравнению с другими месяцами проявилась тенденция, когда большинство людей меняли место голосования из одного населенного пункта области на другой. Также в ТОП-10 по количеству изменений относятся показатели изменения места голосования в пределах Днепропетровской области – 12 431 избиратель, из Донецкой области на Киев – 11 688 избирателей, в пределах Львовской области – 11 584 избирателей, в пределах Харьковской области – 10 617 избирателей в пределах Одесской области – 10 000 избирателей, в пределах Луганской области – 6508 избирателей, в пределах Киевской области – 6359 избирателей, в пределах Запорожской области – 6288 избирателей и в пределах города Киева – 6228 избирателей.

Больше всего желающих сменить место голосования имееют избирательный адрес в Донецкой области – 63 869 избирателей, в Луганской области – 28 834 избирателей, в Днепропетровской области – 20 438 избирателей, в Киеве – 18932 избиратели и во Львовской области – 16 387 избирателей.

Больше всего людей определило свое место для голосования Киев – 48507 избирателей. Также многие избиратели придут на новые избирательные участки в Киевской области – 26 755 избирателей, в Донецкой области – 25 377 избирателей, в Днепропетровской области – 23 925 избирателей и в Харьковской области – 23 312 избирателей.

По состоянию на 10 февраля людей, которые воспользовались временным изменением места голосования, было 15 202, а по состоянию на 11 марта – 64 967. А с начала проведения этой процедуры с 31 декабря наибольший поток людей наблюдался в последний день – 25 марта. За этот день место голосования изменили 46 676 избирателей по всей Украине.

Общественники напомнинают, что место голосования меняется временно, без изменения избирательного адреса (которое, как правило, установлено ​​по месту регистрации), на период одних конкретных выборов. Поэтому, если будет объявлен второй тур выборов, эту процедуру придется повторить. Причем времени для нее будет очень мало – до 18:00 15 апреля.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.