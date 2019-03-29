Выборы на линии фронта: Участки с мирными жителями за пару сотен метров от передовых (Фото). Новости

Впервые за 9 лет в поселке городского типа Новотошковское (Попаснянский район, Луганская обл.) пройдут выборы. Последний раз местные жители могли проголосовать в 2010 году, пишет «Радио Свобода».

После начала войны город сильно обстреливали и украинская власть решила отменить выборы, чтобы не подвергать людей опасности.

Поселок Новотошковское с 2014 года находится на линии огня и фактически остается передним краем «серой зоны» в Донбассе. К позициям незаконных вооруженных формирований около 4-5 километров.

Несмотря на расположение поселка в непосредственной близости к линии фронта и нестабильную ситуацию с безопасностью, Центральная избирательная комиссия приняла решение о проведении 31 марта очередных выборов президента Украины в этом населенном пункте. В Новотошковском в день выборов будет работать один избирательный участок. Единственный избирательный участок расположен в здании, которое делят между собой местная школа и детский сад. По завершению голосования и подсчета голосов протоколы с этого избирательного участка будут доставлены в территориальную избирательную комиссию в Рубежное – около 50 километров от поселка.

Обустройство и подготовка к работе участки в Новотошковском продолжается ежедневно. Приглашение на голосование уже были доставлены местным избирателям и практически завершена проверка избирательных списков. По этому участку закреплено около 600 избирателей.

Урны для волеизъявления уже доставлены. В составе избирательной комиссии 12 человек – все местные жители.

По словам местных жителей, предвыборной агитации в их городе не происходило. Не было ни информационных листков, ни плакатов или визитов представителей кандидатов в президенты. Из-за этого некоторые местные жители заходят в участок, чтобы ознакомиться со списком имеющихся кандидатов.

В последний раз местные жители избирали президента страны в 2010 году. Из-за боевых действий и опасности голосование в 2014 году здесь не было организовано. Все жители Новотошковского уверяют, что обязательно будут принимать участие в голосовании. Не выражая своих политических предпочтений, большинство основным требованием к президенту называет восстановление мира в стране.

Серьезные обстрелы и наибольшие разрушения в Новотошковском были в 2014-2015 годах. Сейчас ситуация вокруг населенного пункта относительно спокойная, однако в окрестностях поселка почти ежедневно слышно обстрелы. Некоторые из разрушенных домов в начале вооруженного противостояния до сих пор остаются в таком состоянии. В то же время, гуманитарные организации помогают восстанавливать поврежденные здания, где остаются проживать люди. Так, во многих домах установлены новые окна и перекрыты простреленные крыши.

В довоенное время в поселке проживало около 2500 тыс. человек. Сегодня здесь проживает около 600 человек – это те, кто не выезжал в самые трудные времена, и те, кто уже вернулся обратно. Местные жители признаются, что большинство из них – это люди пожилого возраста. Однако есть и молодые семьи с детьми – в поселке для них работает детсад и школа.

В домах, где остаются жить люди, есть водоснабжение и электроэнергия. В Новотошковском работает также несколько магазинов, почта и отделение банка, работает украинское телевидение, однако почти отсутствует мобильная связь.

Несмотря на то, что ситуация в населенном пункте остается нестабильной, проведение президентских выборов жители Новотошковское оценивают положительно. «Когда однажды тебе не дают права голоса, то, когда оно к тебе возвращается, им еще больше хочется воспользоваться», – призналась одна из местных жительниц.

Как сообщалось ранее, в Украине жители Донецкой и Луганской областей подали больше всего заявлений о временной смене места голосования на выборах президента. Отделы ведения Государственного реестра избирателей со 2 января до 25 марта изменили место голосования для 315 тыс. 725 украинцев.

Напомним, 31 марта 2019 года пройдут очередные выборы президента Украины. Первоначально ЦИК зарегистрировала 44 кандидата для участия в них. В итоге, окончательно в гонке решили принять участие 39 кандидатов.